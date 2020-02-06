الصحة: الفحوصات الخاصة بفيروس الكورونا تجرى فقط بمختبر الصحة المركزي

وكالات / سما /

أكدت وزارة الصحة، أن جميع الفحوصات الخاصة بفيروس كوفيد 19- كورونا 2019 تجرى فقط داخل مختبر الصحة المركزي التابع للوزارة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أنها عممت على جميع المختبرات الطبية بالامتناع عن إجراء هذا النوع من الفحوصات لضمان سلامة المواطنين وإجراء المتابعة الصحية اللازمة.

وتابعت، ان أي مختبر يخالف هذا التعميم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكانت وزارة الصحة أعلنت جهوزية مختبر الصحة العامة المركزي لإجراء الفحوصات وتشخيص وإثبات وجود فيروس كوفيد 19 من تاريخ 6/2/2020.