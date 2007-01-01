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"السعادة" تمنع يوفنتوس من جلب "غوارديولا"

الثلاثاء 25 فبراير 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"السعادة" تمنع يوفنتوس من جلب "غوارديولا"


وكالات / سما /

اعترف أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، بتفكيره في التعاقد مع الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، لتولي القيادة الفنية لـ"البيانكونيري".

وكان اسم غوارديولا "الفيلسوف" ارتبط طوال الصيف الماضي بفريق "السيدة العجوز"، قبل أن يقرر الأخير التعاقد مع الإيطالي ماوريسيو ساري.

وخلال تصريحات إذاعية قال أنييلي: "سيكون من غير المنطقي القول إنه لا يوجد ناد يفكر في غوارديولا، لكنه سعيد للغاية مع فريقه الآن".

وأضاف: "إذا كنت سعيدا في مكاني، فعلى الأرجح لن أغادر، وهو ما يحول بيننا وبينه بكل تأكيد خلال الفترة الحالية".

يشار إلى أن غوارديولا يتولى تدريب مانشستر سيتي منذ صيف 2016، وقاد الفريق خلال هذه الفترة للفوز بلقب "البريميرليغ" في موسمين متتاليين.

#بيب غوارديولا #يوفنتوس #مانشستر سيتي

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