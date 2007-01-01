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هاميسك: القضاء على ميسي وبرشلونة يحتاج إلى معجزة

الثلاثاء 25 فبراير 2020 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاميسك: القضاء على ميسي وبرشلونة يحتاج إلى معجزة


وكالات / سما /

تحدث ماريك هامسيك المحترف حالياً مع داليان يفانج الصيني عن المباراة التي سيخوضها فريقه السابق نابولي ضد برشلونة اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع انتشار مرض فيروس كورونا في الصين في الأيام الأخيرة ، فقد أدى ذلك إلى توقف كرة القدم في البلاد ، فيما اغتنم ماريك هامسيك هذه الفرصة لاجراء لقاء تحدث فيه عن موضوعات رئيسية.

وسئل النجم السلوفاكي عن فيروس كورونا الصين خلال مقابلة مع صحيفة “ماركا” الإسبانية وقال : “في شهر يناير الماضي لم يكن الأمر بالغ الخطورة ، لكنه يبدو الآن مقلقاً ولا نعرف متى ستستأنف المباريات ، ولكن يجب أن نحترم الأنظمة لأن الأمر ليس سهلاً”.

وحول ما إذا كان سيشاهد مباراة نابولي وبرشلونة وأجاب : “هي مباراة كبيرة ننتظرها جميعاً ، سيكون الملعب ممتلئاً بالكامل لأنه لا يتم مشاهدة برشلونة هناك كل يوم ، هناك رغبة كبيرة لمعرفة ما إذا كان نابولي سيقدم أداءً كبيراً ، سأتابع أحداث هذه المباراة بكل تأكيد”.

وفيما يتعلق قدرة نابولي على إقصاء برشلونة واضاف : “نعم ، إنها معجزة ، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن ، يجب أن يفعل نابولي كل شيء في ميدانه ، نحن أقوياء في ملعب سان باولو ولقد هزمنا الجميع هناك ، لقد فزنا ضد ليفربول وتعادلنا مع باريس سان جيرمان”.

وتابع بقوله : “في ملعب سان باولو سيرى برشلونة قوة نابولي ، الأمور ستكون صعبة عليهم ، ولكن بالنظر إلى ما فعله ميسي ضد إيبار (أربعة أهداف) ، فإن من المستحيل إيقافه ، لكن كرة القدم تختلف من مباراة إلى أخرى ، إذا حوصر ميسي فلدينا بعض الخيارات”.

#هاميسك #برشلونة #ميسي #نابولي

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