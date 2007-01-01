جامعة هارفارد: 70٪ من الناس سوف يصابون بالكورونا خلال عام

وكالات -

توقع البروفيسور مارك ليفشيتز، المتخصص في الأمراض المعدية في جامعة هارفارد المرموقة في الولايات المتحدة، أن ما بين 40 % و 70 في المائة من سكان العالم سوف يصابون بفيروس كورونا الجديد خلال العام المقبل لكن مدى الإصابة بالفيروس لن تؤدي بالضرورة إلى تفاقم المرض.

وشدد البروفيسور على أنه "من المحتمل ان يكون مثل الانفلونزا، في بعض الأحيان مهددًا حياة كبار السن الذين يعانون من حالات صحية مزمنة.

وفي حديث لمجلة أمريكان أتلانتيك، قيل إن أستاذ هارفارد كان يناقش كيفية التعامل مع تفشي فيروس كورونا. وقال "أعتقد أن النتيجة المحتملة هي أنه في النهاية، لن يتم احتواء الفيروس".

وتابع قائلا" إن احتواء الفيروس وتحديد انتشاره هو الخطوة الأولى في الاستجابة لتفشي الفيروس لكن وعلى الرغم من الجهود الهائلة التي بذلتها الحكومة في الصين فقد اصبح المرض موجود حاليًا في 24 دولة أخرى."