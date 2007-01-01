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قتل زوجته بسبب رسالة من مديرها

الثلاثاء 25 فبراير 2020 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتل زوجته بسبب رسالة من مديرها


وكالات / سما /

تنظر محكمة الجنايات في دبي، قضية آسيوي قتل زوجته بثلاث طعنات سددها في أنحاء مختلفة من جسدها، أمام مقر عملها بمنطقة القوز الصناعية؛ وذلك بسبب رسالة نصية من مديرها في العمل، يبلغه فيها بأن "زوجته تخونه مع شخص آخر".

ووفق صحيفة "الإمارات اليوم"، فإن بلاغا ورد إلى الشرطة يفيد بوجود جثة امرأة في العقد الرابع من عمرها، غارقة في الدماء.

وإثر تحقيقات مع مدير شركة المجني عليها، قال إنها غادرت مع زوجها قبل دقائق من وقوع الجريمة، وبعد تحريات تبين أن الزوج قدم بتأشيرة زيارة إلى الإمارات، فتم تحديد موقعه، والقبض عليه في منطقة جبل علي أثناء تجوله فيها.

وأقر الزوج بجريمته، وقال إنه تزوج المجني عليها في موطنه، وأنجب منها ابنتين، مبينا أنها قدمت إلى الإمارات بعد حصولها على وظيفة عبر الإنترنت منذ نحو عام، وتقيم في سكن مشترك مع زميلاتها، وفي هذه الأثناء تلقى رسالة نصية من مديرها، تفيد بأن زوجته تخونه مع رجل آخر، فقدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة.

وأضاف أنه توجه يوم الواقعة إلى مقر عملها، وشاهد مدير الشركة، فنادى عليه، وسأله عن سبب الرسالة التي أرسلها إليه بشأن تورط زوجته في علاقة مع آخر، فاصطحبته زوجته إلى خارج المكتب غاضبة، واحتد النقاش بينهما، مستنكرة أن يتحدث مع مديرها بتلك الطريقة التي أحرجتها.

وتابع الزوج المتهم أن النقاش احتد بينهما، ودفعته في صدره، وصرخت عليه، فسحب سكينا كانت بحوزته، وطعنها مرات عدة، ثم تخلص من أداة الجريمة في المكان ذاته.

#قتل #جريمة #المدير

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