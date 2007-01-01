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غزة: ضبط "شبكة لصوص" متخصصة بسرقة الدراجات النارية

الثلاثاء 25 فبراير 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: ضبط "شبكة لصوص" متخصصة بسرقة الدراجات النارية


غزة / سما /

 ألقت مباحث شرطة محافظة رفح جنوب قطاع غزة، القبض على شبكة لصوص متخصصة في سرقة الدراجات النارية في المنطقة الشرقية للمدينة.

وأوضحت المباحث في بيان لها، أنها تلقت معلومات تفيد بوجود قطع غيار لدراجات نارية مسروقة في المنازل، وبعد أخذ إذن تفتيش للمنزل تم توجيه قوة إلى المكان، وأثناء البحث في المنزل حيث تم ضبط قطع غيار لدراجات نارية والتحفظ على القطع وإلقاء القبض على المدعو (ع– ز).

وذكرت أنه وأثناء التحقيق مع المشتبه به اعترف أن مصدر تلك المسروقات هو المدعو (ع.ر) والمدعو (م.ا) والمدعو (ف.س) وقام بأخذ جزء من هذه القطع ويتم العمل على تصريفها بشكل متقطع.

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