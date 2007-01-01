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أول رد من قصي خولي بعد تهديد زوجته بفضحه

الثلاثاء 25 فبراير 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول رد من قصي خولي بعد تهديد زوجته بفضحه


وكالات / سما /

خرج الممثل السوري، قصي خولي، ليرد على الاتهامات التي وجهت له من سيدة تونسية، تدعي أنها زوجته، وتشكو باكية من المعاملة السيئة التي تتلقاها من جانبه.

وقال خولي إن "مديحة الحمداني" هي بالفعل زوجته وأم ابنه، لكنه فضل عدم الخوض في هذا الموضوع لأنه "أمر شخصي وخاص جدا"، بحسب تعبيره، وفقا لموقع مجلة "زهرة الخليج" الإماراتية.

وفي رده على التصريحات التي أطلقتها زوجته في حقه، وتناقلتها وسائل الإعلام وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، قال قصي خولي: "ردي أن هذه السيدة هي زوجتي وأم ابني ولها كل الاحترام والتقدير"، وأضاف: "لن أخوض في وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة".

وأثار مقطع مصور لسيدة تونسية تدعى، مديحة الحمداني، قالت فيه إنها زوجة الممثل السوري قصي خولي، موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.

المقطع المصور الذي سجلته السيدة التونسية في سيارتها من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعيش، قالت فيه إنها تعرضت لحملة شرسة لتشويه سمعتها عبر مواقع التواصل.

وأضافت: "عيب عليكم، تتحدثون عني وعن ابني وأنتم لا تعرفوني، عيب عليكم تسيئون لابني طفل صغير حرام".

وهددت مديحة الحمداني بفضح خولي، إذا ما أعاد التصريح بأنه "أب مثالي" كما قال خلال آخر لقاء تلفزيوني له.

وتابعت: "ممثل حتى في حياته الحقيقية وكان يكذب ويمثل دور الأب" حسب تعبيرها، مؤكدة أنها تعرضت للظلم والمعاملة السيئة والقهر وتعاني يوميا لتوفير مصاريف ابنها خاصة أنها لا تملك عملا لعدم حصولها على التراخيص الضرورية رغم أنها تحمل الجنسيّة الأمريكية".

وكان الممثل السوري، ظهر في فيديو ترويجي لمشاركته في برنامج "دبي كروز"، الذي يبث على تلفزيون دبي، من تقديم الإعلامية ميساء المغربي، وهو يقول "انشالله ابني لا يبعد عن رمش عيني ثانية".

وتحدث قصي في البرنامج عن أمور أخرى، إذ قال إنه "شخص قاس في عمله ويتكلم بشكل واضح، ويحتاج إلى شريك يستطيع أن يحقق معه نتائج جيدة في العمل لينجح".

#قصي خولي #مديحة الحمداني

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