  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

صورة.. ديانا كرزون تكشف موعد زواجها من إعلامي شهير

الثلاثاء 25 فبراير 2020 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. ديانا كرزون تكشف موعد زواجها من إعلامي شهير


وكالات / سما /

أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرازون موعد عقد قرانها، على إعلامي شهير، وذلك بعد الأنباء، التي ترددت مؤخرا حوار ارتباطها. 

وقال موقع "في الفن"، إن كرزون، قالت، خلال مداخلة هاتفية بإحدى الإذاعات الأردنية، أن عقد قرانها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، سيكون يوم الجمعة المقبل.

وقالت الفنانة الأردنية، إنها كانت قد قررت الإعلان عن الأمر بعد عقد القران، مضيفة: "لكن مع تسريب الخبر من الكثير من المحبين، لم تجد مفرا من أن تعلن عنه الآن".

وأضاف العمري، خلال مشاركته في، المقابلة، التي بثتها إذاعة "أردنية نيوز": "أنت شخص كتير عظيم.. وربنا رزقني فيكي، ومبسوط أنك هتكوني شريكة حياتي".

وتابع: "أنتي حد مختلف، ما حد بيعرفك إلا إذا كان فعلا قريب منك، وبيعرف قد إيه أنتي إنسانة نقية وبتمنى أقولك: الله يتمم لنا على خير وتكون أيامنا كلها خير"، بينما ردت ديانا كرزون: "إن شاء الله تبقى سندي وزوجي وكل شئ بحياتي".

Image result for الاعلامي معاذ العمري

#ديانا كرازون

الأكثر قراءة اليوم

القناة ١٢:صاروخ أطلقته السرايا سقط قرب منشأة حساسة وكاد أن يحدث كارثة

الكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في غزة والضفة

الجهاد الاسلامي توضح حقيقة الأنباء حول دخول التهدئة حيز التنفيذ الساعة 10 مساءً

بسبب الوضع الأمني.. سلطات الاحتلال تتخذ رزمة قرارات عقابية ضد قطاع غزة

التحقيق مع شرطي اسرائيلي اغتصب جنديّة.. هكذا احتال عليها

تفاصيل الاشتباك المسلح بين كتائب المقاومة والاحتلال شمال قطاع غزة

مجددا اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف.. وسرايا القدس توضح السبب!!

الأخبار الرئيسية

تحليلات إسرائيلية : الجهاد الاسلامي انتقمت من المس بالكرامة الوطنية الفلسطينية

"قد تحدث في الربيع" .. تأكيدات إسرائيلية : لا مفر من حرب شاملة ضد غزة بعد الانتخابات

بينيت لغانتس: كيف تطلب احتلال غزة وأنت ارتجفت من إدخال الجنود لأطرافها؟

ديختر .. هكذا ستنتهي القصة في غزة!!

86843

وزير إسرائيلي: غزة ستظل مشكلة دائمة لإسرائيل ولم نتمكن من حلها