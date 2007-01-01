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وفاة "بيبي بيجي"... النجمة الطفلة في عهد السينما الصامتة

الثلاثاء 25 فبراير 2020 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة "بيبي بيجي"... النجمة الطفلة في عهد السينما الصامتة


وكالات / سما /

توفيت الامريكية، ديانا سيرا كاري، النجمة الطفلة في أفلام السينما الصامتة، والتي كانت معروفة وقتها باسم "بيبي بيجي"، عن عمر ناهز 101 عام.

وأفاد الموقع الالكتروني لصحيفة "ذا هوليوود ريبوتر" بأن كاري توفيت أمس الاثنين في جوستين بكاليفورنيا، بحسب ما ذكرته رينا كين، المسؤولة في متحف "نايلز ايساناي سايلنت" السينمائي.

وشاركت كاري خلال الفترة بين عام 921 وعام 1924، في 150 فيلما قصيرا، وعدد قليل من الافلام الشهيرة.

وقد فقدت معظم أفلامها؛ كما تعرض جزء كثير منها للتدمير في حريق هائل أتى على محتويات استوديوهات شركة "سينتشري فيلم" القديمة في عام 1926.

#بيبي بيجي

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