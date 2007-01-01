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وفاة "المعمر الاكبر سنا في العالم"

الثلاثاء 25 فبراير 2020 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة "المعمر الاكبر سنا في العالم"


وكالات / سما /

أعلنت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، وفاة رجل ياباني، كان قد وُصف في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه المعمر الاكبر سنا على قيد الحياة في العالم.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن تشيتيتسو واتانابي، وهو أحد سكان مدينة جويتسو بوسط اليابان، توفى أمس الاول الاحد، عن عمر ناهز 112 عاما.

وولد واتانابي في الخامس من شهر آذار/مارس من عام 1907، وكان يعيش في دار لرعاية المسنين. وحصل في 12 من شباط/فبراير الجاري، على شهادة رسمية من موسوعة "جينيس للأرقام القياسية"، تفيد بأنه أكبر معمر على قيد الحياة في العالم.

وانتقل واتانابي بعد تخرجه من كلية الزراعة، إلى تايوان، حيث عمل هناك في شركة يابانية لإنتاج السكر. وبعد أن أمضى 18 عاما هناك، خدم في الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.

وعاد واتانابي إلى نيجاتا، مسقط رأسه، بعد الحرب، حيث عمل موظفا حكوميا حتى تقاعده.

ويشار إلى أن واتانابي لديه خمسة من الابناء، و12 حفيدا، بالاضافة إلى 16 من أبناء الأحفاد، بحسب "كيودو".

يذكر أن أكبر معمرة في العالم، وتدعى كين تاناكا، تعيش في اليابان أيضا. وكانت احتفلت بعيد ميلادها الـ 117 عاما في كانون ثان/يناير الماضي.

#وفاة #اليابان

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