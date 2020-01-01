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وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الثلاثاء 25 فبراير 2020 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك


القاهرة /وكالات/


توفى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض، حيث بدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، فى الوقت الذى لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت، ولم تصدر أى بيان رسمى بشأن الوفاة.

كانت ترددت أنباء اليوم الثلاثاء عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خاصة مع تدهور حالته الصحية مجددا، ودخوله العناية المركزة.

 يذكر أن علاء مبارك كشف عن أن والده، الرئيس الأسبق حسني مبارك، يتواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وقال علاء في تدوينة له عبر موقع تويتر: "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب".

وأضاف ردا على أحد متابعيه بشأن صحة والده، قائلا: "مازال في العناية.. يارب".

#حسني مبارك #وفاة

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