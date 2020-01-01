  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تشارك في "المنتدى العربي الاستخباري" بالقاهرة

الثلاثاء 25 فبراير 2020 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك في "المنتدى العربي الاستخباري" بالقاهرة


القاهرة /وكالات/

 شاركت دولة فلسطين، ممثلة برئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، في "المنتدى العربي الاستخباري"- الاجتماع التأسيسي الأول، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في "المنتدى"، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، خاصة مع تزايد حدة الأزمات المتعددة والتحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وكذا الساحتين الدولية والإقليمية، والتي تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الدول العربية ومستقبل شعوبها، مؤكدا في هذا السياق دعم مصر لكافة المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.

من جانبهم؛ أعرب الحضور عن شكرهم للرئيس السيسي ولمصر على استضافة هذا الاجتماع الهام، الذي يساهم في تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد مناقشة أبرز الموضوعات التي تم تناولها في إطار المنتدى، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وكذلك أفضل الممارسات والسبل للمواجهة الفعالة لتلك التهديدات على نحو شامل يراعي الأبعاد والخصوصيات التنموية والاجتماعية والثقافية للدول العربية، ويحقق لها الأمن والاستقرار.

#ماجد فرج #"المنتدى العربي الاستخباري" #السيسي #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

القناة ١٢:صاروخ أطلقته السرايا سقط قرب منشأة حساسة وكاد أن يحدث كارثة

الجهاد الاسلامي توضح حقيقة الأنباء حول دخول التهدئة حيز التنفيذ الساعة 10 مساءً

الكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في غزة والضفة

بسبب الوضع الأمني.. سلطات الاحتلال تتخذ رزمة قرارات عقابية ضد قطاع غزة

نتنياهو يجمع الكابينيت لحشد اغلبية لعملية عسكرية ضد غزة

تفاصيل الاشتباك المسلح بين كتائب المقاومة والاحتلال شمال قطاع غزة

التحقيق مع شرطي اسرائيلي اغتصب جنديّة.. هكذا احتال عليها

الأخبار الرئيسية

بينيت لغانتس: كيف تطلب احتلال غزة وأنت ارتجفت من إدخال الجنود لأطرافها؟

ديختر .. هكذا ستنتهي القصة في غزة!!

86843

وزير إسرائيلي: غزة ستظل مشكلة دائمة لإسرائيل ولم نتمكن من حلها

جنرال إسرائيلي : نحن فاشلون في غزة و "الجهاد الإسلامي يفعل ما يحلو له"

هدوء حذر في غزة بعد التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار برعاية مصرية وأممية