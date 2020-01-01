فلسطين تشارك في "المنتدى العربي الاستخباري" بالقاهرة

القاهرة /وكالات/

شاركت دولة فلسطين، ممثلة برئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، في "المنتدى العربي الاستخباري"- الاجتماع التأسيسي الأول، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في "المنتدى"، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، خاصة مع تزايد حدة الأزمات المتعددة والتحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وكذا الساحتين الدولية والإقليمية، والتي تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الدول العربية ومستقبل شعوبها، مؤكدا في هذا السياق دعم مصر لكافة المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.

من جانبهم؛ أعرب الحضور عن شكرهم للرئيس السيسي ولمصر على استضافة هذا الاجتماع الهام، الذي يساهم في تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد مناقشة أبرز الموضوعات التي تم تناولها في إطار المنتدى، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وكذلك أفضل الممارسات والسبل للمواجهة الفعالة لتلك التهديدات على نحو شامل يراعي الأبعاد والخصوصيات التنموية والاجتماعية والثقافية للدول العربية، ويحقق لها الأمن والاستقرار.