استطلاع جامعة تل ابيب: المشتركة تكتسح والطيبي الافضل لرئاسة للحكومة

القدس المحتلة / سما /

قبل اسبوع من الانتخابات الاسرائيلية، اجرت جامعة تل ابيب استطلاعا للراي العام في صفوف المجتمع العربي داخل اسرائيل، واظهرت النتائج ان نسبة المشاركة ستصل الى 60% . وان 75% سيصوتون للقائمة المشتركة.

ووفقا للنتائج فان غالبية الجمهور العربي تثق في القائمة المشتركة وستكون على مستوى تطلعاته بنسبة وصلت الى 91% لجهة التاثير في الكنيست المقبل لتحقيق قضايا مطلبية ملحة كالبناء ومكافحة الجريمة ومقاومة صفقة القرن ومكافحة التشريعات المسيئة للعرب.

المرشح الافضل لرئاسة الحكومة:

حاز احمد الطيبي من القائمة المشتركة على اعلى نسبة كافضل مرشح لشغل منصب رئيس الحكومة في اسرائيل بواقع (٢٣،٦٪؜)بلا منافس، ثم بني غانتس زعيم تحالف ابيض وازرق بنسبة (١٢٪؜) ثم ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة ( ٦،٩٪؜) ثم عمير بيرتس عن تحال حزب جيشر والعمل(6.1 ٪)

بينما حصل نتنياهو على القليل من الدعم بواقع (2.2٪) .

إلى من سيعطي العرب صوتهم؟

وفقًا لنتائج المسح، ستفوز القائمة المشتركة بأغلبية كبيرة من الجمهور العربي ، وأشار 75.2 ٪ أنهم يعتزمون التصويت للقائمة المشتركة.

اما الأحزاب الأخرى التي حصلت على دعم كبير من الناخبين العرب هي حزب العمل - جسر ميرتس 10%. والازرق والابيض 8.9% وحزب الليكود بزعامة نتنياهو على 3.4%.