استطلاع جامعة تل ابيب: المشتركة تكتسح والطيبي الافضل لرئاسة للحكومة

قبل اسبوع من الانتخابات الاسرائيلية، اجرت جامعة تل ابيب استطلاعا للراي العام في صفوف المجتمع العربي داخل اسرائيل، واظهرت النتائج ان نسبة المشاركة ستصل الى 60% . وان 75% سيصوتون للقائمة المشتركة.
ووفقا للنتائج فان غالبية الجمهور العربي تثق في القائمة المشتركة وستكون على مستوى تطلعاته بنسبة وصلت الى 91% لجهة التاثير في الكنيست المقبل لتحقيق قضايا مطلبية ملحة كالبناء ومكافحة الجريمة ومقاومة صفقة القرن ومكافحة التشريعات المسيئة للعرب.
المرشح الافضل لرئاسة الحكومة:
حاز احمد الطيبي من القائمة المشتركة على اعلى نسبة كافضل مرشح لشغل منصب رئيس الحكومة في اسرائيل بواقع (٢٣،٦٪)بلا منافس، ثم بني غانتس زعيم تحالف ابيض وازرق بنسبة (١٢٪) ثم ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة ( ٦،٩٪) ثم عمير بيرتس عن تحال حزب جيشر والعمل(6.1 ٪)
بينما حصل نتنياهو على القليل من الدعم بواقع (2.2٪) .
إلى من سيعطي العرب صوتهم؟
وفقًا لنتائج المسح، ستفوز القائمة المشتركة بأغلبية كبيرة من الجمهور العربي ، وأشار 75.2 ٪ أنهم يعتزمون التصويت للقائمة المشتركة.
اما الأحزاب الأخرى التي حصلت على دعم كبير من الناخبين العرب هي حزب العمل - جسر ميرتس 10%. والازرق والابيض 8.9% وحزب الليكود بزعامة نتنياهو على 3.4%.