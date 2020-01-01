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قوات الاحتلال تقمع مسيرة متوجهة إلى الأغوار

الثلاثاء 25 فبراير 2020 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


الاغوار / سما /

قمعت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مسيرة متوجهة إلى الأغوار الشمالية، عند حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفادت مصادر اعلاميه ، بأن قوات الاحتلال بدأت بقمع المسيرة لدى وصولها منطقة الحاجز بقنابل الصوت والغاز، ما أدى لوقوع عدة إصابات بالاختناق.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفصائل العمل الوطني، وفعاليات محافظة طوباس دعت إلى مسيرة حاشدة في الأغوار ضمن فعاليات دعم الأغوار.

وتأتي هذه المسيرة في اطار دعم وإسناد أهالي الأغوار، ضمن حملة "حماية الأغوار"، للتأكيد على أن الأغوار ستبقى أرضا فلسطينية، عقب الاعلان عن ضمها في بنود "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأميركي ترمب.

 
#الاحتلال

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