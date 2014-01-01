بينيت لغانتس: كيف تطلب احتلال غزة وأنت ارتجفت من إدخال الجنود لأطرافها

القدس المحتلة / سما /

هاجم وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب كحول لفان، بيني غانتس، بعد مطالبته الجيش بإعادة احتلال غزة.



ونقلت القناة السابعة العبرية عن بينيت قوله، "هل أنت جاد؟ تطلب منا احتلال غزة وأنت ارتجفت من فكرة إدخال الجنود 2 كم إلى أطرافها؟".



وأضاف في حديثه لغانتس "أنت من قلت إن حماس مرتدعة وهي تطلق علينا آلاف الصواريخ!!"



وتابع قائًلا، "أنتم الذين رفضوا تمامًا الإجراء الوقائي الذي اقترحته لتدمير أنفاق غزة خلال الحرب على غزة 2014 والذي كان من الممكن أن نتخذه على حين غرة، وبدلاً من ذلك تم جرنا إليه بعد 21 يومًا، عندما كانت حماس جاهزة بالفعل وتنتظرنا؟".

ورد وزير الجيش بدعوة غانتس لاحتلال غزة "عليك أنت تخجل من نفسك، لقد اعتقل جنودنا في غزة مرارًا وتكرارًا مثل البط بسبب "هدنة"، بينما تواصل حماس إيذاءنا".

وحول جولة التصعيد الأخيرة في القطاع، قال بينيت "كوزير للجيش، فإني ملتزم بتحقيق السلام والأمن لسكان الجنوب، هذه المرة قضينا على 6-7 من الجهاد الإسلامي في غزة وسوريا، مضيفا "لكن هذا ليس العمل الحاسم، سنتخذ إجراءات حاسمة قريبًا". على حد قوله.