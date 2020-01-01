حماس: المقاومة أثبتت قدرتها على فرض قواعد الاشتباك

غزة / سما /

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن جولة التصعيد الأخيرة أثبتت قدرة المقاومة على فرض قواعد الاشتباك على جيش الاحتلال، ومنعه من التغول على الشعب الفلسطيني.

وقال قاسم في تصريح صحفي وزعته حماس، إن المقاومة بجرأتها وحكمتها قادرة على قلب المعادلة وبعثرة أوراق قادة الكيان الصهيوني سياسيًا وعسكريًا وميدانيًا، وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه، وإدخال كل مكونات كيانه في حال من الإرباك المتواصل. كما قال.

وأضاف "انتهى الوقت الذي يستخدم به المحتل دماء شعبنا كرافعة له في الدعاية الانتخابية".

ووجه قاسم التحية للجماهير الفلسطينية التي التفت حول المقاومة ورجالها وخياراتها، وشكلت إسنادًا حقيقيًا مكنت المقاومة من تأدية واجبها على أكمل وجه، متوجهًا بالتحية كذلك إلى رجال المقاومة الذين يذودون عن الشعب الفلسطيني ويشكلون درعًا له. كما قال.

وأكد أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش بحرية فوق أرضه، وأن يواصل كفاحه حتى يسترد أرضه ومقدساته، ونضاله من أجل كسر الحصار والعيش بكرامة. كما قال.