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التعرق ليلا قد يكون علامة تحذيرية لنوع من السرطان!

الثلاثاء 25 فبراير 2020 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعرق ليلا قد يكون علامة تحذيرية لنوع من السرطان!


وكالات / سما /

يعد السرطان مصطلحا عاما للخلايا غير الطبيعية التي تنقسم وتتكاثر في الجسم وتهاجم الأنسجة القريبة، وتغزو مناطق أخرى في بعض الأحيان.

توجد أكثر من 200 نوع مختلف من السرطان، لذا تختلف الأعراض حسب المكان الذي يبدأ فيه المرض، والمكان الذي ينتشر إليه.

ويشمل أحد الأعراض الأقل شهرة الذي يجب الانتباه إليه: التعرق، خاصة في الليل،  قد يشير إلى سرطان العظام، وهو ورم خبيث ينشأ من الخلايا التي تشكل عظام الجسم.

وبالإضافة إلى التعرق الليلي، فإن أكثر الأعراض شيوعا المرتبطة بسرطان العظام، هي ألم العظام.

وتوضح إدارة الصحة الوطنية البريطانية، NHS، بالقول: "الألم الناجم عن سرطان العظام عادة ما يبدأ مع الشعور بالطراوة في العظام المصابة. ويتطور هذا تدريجيا إلى وجع أو ألم مستمر يأتي ويذهب، ويستمر في الليل وعند الراحة".

على الرغم من أنه من غير المعروف بالضبط ما الذي يسبب معظم سرطانات العظام، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة به، وهي:

• العلاج الإشعاعي السابق.

• أمراض العظام الأخرى.

• الحالات الوراثية النادرة، مثل متلازمة  Li-Fraumeni.

#السرطان #المرض #التعرق

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