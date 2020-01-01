أهمها منع الاهتزاز أثناء التصوير.. 10 مزايا جديدة في أندرويد 11

وكالات / سما /

أطلقت جوجل أخيرا، النسخة التجريبية الأولي للمطورين من نظام أندرويد 11.

ومن أهم 10 ميزات في النسخة الجديدة قبل إقرارها رسميا خلال الأشهر المقبلة.

1- فقاعات الدردشة لتطبيقات المراسلة:

مع وصول أندرويد 11 أصبح بإمكان أي تطبيق للمراسلة أو الدردشة استخدام الفقاعات؛ لتسهيل تجربة المستخدم أثناء إجراء المحادثات.

في نظام أندرويد 11 ستظهر فقاعات على جانب شاشة الهاتف؛ للتنقل داخل المحادثات وخارجها دون الحاجة إلى فتح التطبيق، وعندما تضغط على فقاعة سترى رسائلك السابقة وحقل نص لإرسال رسالة جديدة.

هذه الميزة ستكون طريقة رائعة لإرسال الرسائل السريعة أثناء تنفيذ العديد من المهام على هاتفك.

2- قسم المحادثات عبر الإشعارات:

تمكنك هذه الخاصية من إجراء أي محادثات من داخل قسم الإشعارات؛ لتطبيقات المراسلة المختلفة.

والهدف من هذه الميزة هو جعل التواصل مع جهات الاتصال الخاصة بك أمرًا سهلاً قدر الإمكان، بصرف النظر عما تفعله على هاتفك.

3- إدراج الصور في ردود الإشعارات:

إذا كان التطبيق يدعم نسخ الصور ولصقها؛ فيمكنك إدراج الصور في ردود الإشعارات المُضمنة وإرسالها دون الحاجة إلى فتح التطبيق بالكامل. مرة أخرى لدينا ميزة تعمل على توسيع نطاق الوظائف خارج التطبيق الأساسي.

4- منح التطبيقات الإذن لمرة واحدة:

تُقدم الأذونات لمرة واحدة للطلبات ذات الحساسية الأكثر، بما في ذلك: الوصول إلى موقعك، والميكروفون، والكاميرا.

وإذا طلب أحد التطبيقات أيًا من هذه الأذونات الحساسة يمكنك منحه وصولاً مؤقتًا، وعندما تتوقف عن استخدام التطبيق تُلغى الأذونات. وستحتاج إلى إعادة الموافقة عليها في المرة التالية التي تستخدم فيها التطبيق.

5- منع الاهتزازات أثناء التصوير:

يقدم إصدار أندرويد 11 واجهة تطبيقات برمجية API جديدة تعمل على منع الاهتزازات المرافقة لنغمات الرنين أو الإنذارات أو الإشعارات في أي وقت يكون فيه تطبيق الكاميرا مفتوحًا. وبمعنى آخر يمكنك الاستمتاع بالتقاط الصور وتسجيل الفيديو دون مقاطعة من أي نوع.

6- تحسينات على التخزين:

تتمثل الميزة الرئيسية للتحسينات على التخزين في منع التطبيقات الضارة من الوصول إلى المعلومات الشخصية على هاتفك، إضافة إلى تحسينات إضافية للوصول إلى الملفات، فضلاً عن السياسات المحدّثة المتعلقة بمدير الملفات ومعرض الصور؛ لتسهيل الوصول إلى الوسائط مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.

7- تحسين تجارب شبكات الجيل الخامس:

يمكن للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 10 الاتصال بالفعل بشبكات 5G، لكن في أندرويد 11 تعمل جوجل على تحسين واجهة التطبيقات البرمجية للاتصال وتحديثها؛ حتى تتمكن من الاستفادة من سرعات الجيل الخامس المحسّنة.

8- توافق أفضل مع الشاشات الجديدة:

يستمر صانعو الأجهزة في الابتكار من خلال طرح شاشات جديدة في السوق، لذلك تقدم جوجل ​​الدعم لهذه الشاشات في إصدار أندرويد 11، مما يتيح للتطبيقات استخدام (شاشة الشلال) بأكملها بما في ذلك الحافات وتحقيق أقصى استفادة من هذه الشاشات.

9- مستويات مصادقة بيومترية جديدة:

تركز جوجل في إصدار أندرويد 11 على تحسين مزايا الأمان؛ لذلك تقدم الدعم للمصادقة البيومترية – التي تشمل بصمة الإصبع والتعرف على الوجه – لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من الأجهزة.

قدمت جوجل تحسينات على BiometricPrompt – وهي الواجهة التي يستخدمها نظام أندرويد؛ لتسهيل عمل مستشعرات بصمات الأصابع، ونظام التعرف على الوجه في هواتف Pixel 4 – مع دعم 3 أنواع مختلفة من أدوات التوثيق ذات مستويات مختلفة من التفاصيل: قوية، وضعيفة، وبيانات اعتماد الجهاز. وهذا يعني المزيد من مستويات التأمين للمصادقة البيومترية، وبالتالي المزيد من الأمان لهواتف أندرويد.

10- تحديثات الأمان عبر جوجل بلاي:

ابتداءً من الإصدار العاشر لنظام التشغيل أندرويد أتاحت جوجل إمكانية الحصول على تحديثات الأمان والخصوصية من خلال متجر التطبيقات (جوجل بلاي)، بالطريقة نفسها المتاحة؛ لتحديث التطبيقات. وبالتالي يمكن الحصول على هذه التحديثات بمجرد توفرها دون الحاجة إلى انتظار التحديث الكامل لنظام التشغيل.

وفي إصدار أندرويد 11 تعمل جوجل على تقديم تحسينات لهذه الميزة؛ للوصول إلى مجموعة أكبر من الأجهزة بسرعة أكبر.