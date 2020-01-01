  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخضري: يجب إخراج المعابر من أي معادلات سياسية أو أمنية

الثلاثاء 25 فبراير 2020 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري: يجب إخراج المعابر من أي معادلات سياسية أو أمنية


غزة / سما /

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن إغلاق الاحتلال الاسرائيلي معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة، وإعادة جميع المسافرين من مرضى وذوي الأسرى وطلاب وتجار وعمال هو إمعان في الحصار وعقوبة جماعية وزيادة في المعاناة.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه على ضرورة إخراج المعابر من أي معادلة أمنية أو سياسية، فالمعابر وفق الاتفاقيات وُجدت لتفتح بشكل كامل وتام.

وقال " اغلاق معبر ايرز يُمثل خطر على حياة المرضى (المسموح لهم بالتنقل)، وايذاء لكل مواطن من الذين كان مفترض سفرهم اليوم وتعطلت حياتهم وأعمالهم".

وأوضح أن تحكم الاحتلال بالمعابر (يفتح اثنين بشكل جزئي من أصل ستة معابر مغلقة نهائياً) أحد أوجه الحصار الخانق الذي يستمر للعام الثالث عشر على التوالي.

وشدد الخضري على ضرورة فتح المعبر بشكل فوري وعاجل، وعلى ضرورة أن يتم تطور العمل وزيادة ساعات العمل وفتحه بدون إغلاق ليستوعب عدد أكبر من المسافرين من المرضى والطلاب والتجار والعمال باعتبار ذلك حق من حقوقنا.

وأضاف " هذا المعبر أصلاً يعمل بشكل جزئي، ولا يلبي حاجات الناس والمسافرين كافة، فكيف سيكون الحال في وضع الإغلاق ؟.

وقال الخضري" الاغلاق منع أبناء وأهالي الأسرى من زيارة أبنائهم، علماً أن هذه الزيارة بكل ما فيها من قيود تتم كل عدة شهور، ليضيف الاحتلال عليهم معاناة فوق معاناة الأسر والاعتقال.

ودعا الخضري العالم لأن يرى الواقع الصعب من حصار خانق ومدمر، ويقوم بخطوات عملية تنهي الحصار وتنهي العقوبة الجماعية على أكثر من مليوني مواطن.

#جمال الخضري

الأكثر قراءة اليوم

الجهاد الاسلامي توضح حقيقة الأنباء حول دخول التهدئة حيز التنفيذ الساعة 10 مساءً

الكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في غزة والضفة

بسبب الوضع الأمني.. سلطات الاحتلال تتخذ رزمة قرارات عقابية ضد قطاع غزة

نتنياهو يجمع الكابينيت لحشد اغلبية لعملية عسكرية ضد غزة

تفاصيل الاشتباك المسلح بين كتائب المقاومة والاحتلال شمال قطاع غزة

مجددا اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف.. وسرايا القدس توضح السبب!!

تم تحييد حماس ..قناة عبرية : إسرائيل "استخفت" بالجهاد الاسلامي لكن هذا ما حدث ..

الأخبار الرئيسية

ديختر .. هكذا ستنتهي القصة في غزة

86843

وزير إسرائيلي: غزة ستظل مشكلة دائمة لإسرائيل ولم نتمكن من حلها

جنرال إسرائيلي : نحن فاشلون في غزة و "الجهاد الإسلامي يفعل ما يحلو له"

هدوء حذر في غزة بعد التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار برعاية مصرية وأممية

القناة ١٢:صاروخ أطلقته السرايا سقط قرب منشأة حساسة وكاد أن يحدث كارثة