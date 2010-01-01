الاحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة بشهر كانون أول 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.52 مقارنة بـ 105.61 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت "الاحصاء" أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.17%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.45%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07% خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة بشهر كانون أول 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.33 مقارنة بـ 105.40 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.14%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.43%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.18% خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة بشهر كانون أول 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.20 مقارنة بـ 103.38 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.31%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.45%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.15% خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة بشهر كانون أول 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.39 مقارنة بـــ 109.22 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وسجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.28%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.15%، في حين سجلت أسعار كل من مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ومجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة بالشهر السابق

انخفاضا طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

وسجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة بشهر كانون أول 2019، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 114.51 مقارنة بـ 114.58 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.28%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 103.41 مقارنة بــــ 103.70 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 119.55 مقارنة بـــــ 119.52 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.13% خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة بشهر كانون أول 2019، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.99 مقارنة بـــــ 110.14 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ملاحظة:

*البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

تنويه:

1. بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف شبكات المياه والمجاري غير متوفرة.

2. يعود الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات المجاري إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات.