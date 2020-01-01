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بيكيه لا يستبعد انتقال ليونيل ميسي إلى نابولي

الثلاثاء 25 فبراير 2020 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيكيه لا يستبعد انتقال ليونيل ميسي إلى نابولي


وكالات / سما /

صرح جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني بأنه لا يستبعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن البلاوجرانا، مشيراً في نفس الوقت بأن الأمر يبدو معقداً بعض الشيء، ويتمنى استمراره مع البرسا حتى موعد اعتزاله.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ابن 32 عاماً مع فريقه برشلونة صيف عام 2021، وسط رغبة إدارة البرسا في تجديد عقده.

ولكن مشاكل ميسي الأخيرة مع الإدارة، جعلت مسألة تجديد عقده تتوقف تماماً، حيث يفضل النجم الأرجنتيني تجديد عقده مع الإدارة الجديدة.

بند أحقية ميسي في الرحيل مجاناً عن برشلونة في الصيف القادم، جعل الصحف تتحدث عن إمكانية رحيله بعد توتر علاقته مع إدارة الفريق الكتالوني.

وسئل جيرارد بيكيه في مؤتمر برشلونة الصحفي قبل مباراة نابولي اليوم في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عن إمكانية انضمام ميسي لنابولي كما فعل مارادونا في السابق، ورد قائلاً “لا يمكنك استبعاد أي شيء في كرة القدم، لكن أعتقد أن الأمر يبدو معقداً”.

وأضاف “يجب أن تسأل ميسي هذا السؤال، وهو من سيقرر مستقبله، أتمنى أن يعتزل وهو في برشلونة، ولا أستطيع أن أخبرك أكثر من ذلك”.

#جيرارد بيكيه #ليونيل ميسي #نابولي

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