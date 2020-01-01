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ليفربول يضع شرطًا لمنع برشلونة من خطف نجومه

الثلاثاء 25 فبراير 2020 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يضع شرطًا لمنع برشلونة من خطف نجومه


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية عن الشرط الذي وضعه نادي ليفربول الإنجليزي في صفقة انتقال صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة الإسباني.

وبحسب صحيفة (ديلي ستار) البريطانية، قرر نادي الميرسيسايد حماية نفسه من برشلونة لضمان عدم رحيل أحد نجومه للبارسا، بعدما حصل الأخير على توقيع فيليب كوتينيو في عام 2018.

في ذلك الوقت، كان يُنظر إلى خروج البرازيلي على أنه ضربة كبيرة للريدز كونه كان واحدًا من أفضل المواهب في العالم.

لكن ليفربول لم يتأثر برحيل كوتينيو إلى برشلونة، وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا والآن على وشك الحصول على أول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الوقت نفسه، كافح كوتينيو لإثبات نفسه في برشلونة وتمت إعارته في الميركاتو الصيف الماضي إلى بايرن ميونيخ الألماني.

في حين أوضحت الصحيفة المذكورة أعلاه أن ليفربول حرص على ضمان عدم خطف برشلونة للاعبيهم، أو على الأقل دفع قسط إضافي إذا فعلوا ذلك.

ولذلك، أدرج ليفربول بندًا في صفقة انتقال كوتينيو إلى برشلونة، يفيد بأن يدفع الفريق الكاتالوني 100 مليون يورو (89 مليون جنيه إسترليني) عن أي لاعب آخر للريدز إذا أرادوا التوقيع معه قبل عام 2020.

بينما حمى ليفربول نفسه من أي تحرك جديد من قبل برشلونة خلال الفترة الماضية مع ارتباط كل من محمد صلاح وساديو ماني بالانتقال إلى الليغا، علمًا بأن قيمتهم السوقية أكبر من السعر المذكور أعلاه.

#ليفربول #برشلونة

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