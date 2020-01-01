  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

حقائق جديدة يظهرها الطب الشرعي في قضية القتيل في فيلا نانسي عجرم

الثلاثاء 25 فبراير 2020 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حقائق جديدة يظهرها الطب الشرعي في قضية القتيل في فيلا نانسي عجرم


وكالات

تفاصيل مثيرة وجديدة كليا أعلنها فريق الدفاع في قضية القتيل في فيلا نانسي عجرم وهي تشير إلى أن القتل لم يكن "دفاعا عن النفس".

وحول ما أعلنه عضو فريق الدفاع رامي هندي على صفحته في تويتر قالت المحامية رهاب بيطار لـRT إن ما يصرح به صادر عن فريق الدفاع، وأنه تطوع للمساعدة في القضية، وأوضحت أنها ستعلن تفاصيل تقرير الطب الشرعي غدا.

وكشف هندي بعض أبرز ما جاء في تقرير الطب الشرعي قائلا إن التقرير الجديد يرد فيه أنه تم "إخراج طلقات من جسد المغدور محمد موسى لم يتم الإفصاح عنها سابقا في التقرير الأول".

ورأى هندي أن أهم ما أظهره التقرير الجديد وأغفله التقرير الأول هو "إخراج 5 رصاصات من جسد المغدور لم يتم الإفصاح عنها سابقا"، إضافة إلى "طلقة سادسة" في الرأس، "أي أن المغدور قتل بطلقة من الخلف في الرأس، وهو ما لم يذكره الطب الشرعي الأول، إضافة إلى اكتشاف رصاصة مفككة" أي أنه كان هناك نوعان من السلاح"، كما قال هندي مشيرا إلى أن من ما جاء في التقرير الأول لن يمر دون محاسبة.

وأضاف أن المهم أيضا هو وجود "رصاصات من بعد وأخرى من قرب وهذا يدل أنه كان هناك اتجاهين لإطلاق النار "وأن التقرير الجديد أضاف معلومات حول "تحديد اتجاهات الطلقات على عكس التقرير السابق" وقال إنه كانت هناك "طلقات وشم" أي طلقات أطلقت من قرب. إضافة إلى الطلقات من جهات مختلفة.

وأشار إلى أنه "تم تحويل الطلقات إلى أدلة جنائية لمعرفة هل هي من نفس المسدس أم من مسدسين مختلفين".

وحول جثة القتيل الموسى قال هندي إن القضاء أصدر قرارا بتسليم الجثة إلى ذويه في العاصمة دمشق.

#نانسي عجرم #قتل #سوري #لص

الأكثر قراءة اليوم

الجهاد الاسلامي توضح حقيقة الأنباء حول دخول التهدئة حيز التنفيذ الساعة 10 مساءً

الكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في غزة والضفة

بسبب الوضع الأمني.. سلطات الاحتلال تتخذ رزمة قرارات عقابية ضد قطاع غزة

نتنياهو يجمع الكابينيت لحشد اغلبية لعملية عسكرية ضد غزة

تفاصيل الاشتباك المسلح بين كتائب المقاومة والاحتلال شمال قطاع غزة

مجددا اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف.. وسرايا القدس توضح السبب!!

تم تحييد حماس ..قناة عبرية : إسرائيل "استخفت" بالجهاد الاسلامي لكن هذا ما حدث ..

الأخبار الرئيسية

ديختر .. هكذا ستنتهي القصة في غزة

86843

وزير إسرائيلي: غزة ستظل مشكلة دائمة لإسرائيل ولم نتمكن من حلها

جنرال إسرائيلي : نحن فاشلون في غزة و "الجهاد الإسلامي يفعل ما يحلو له"

هدوء حذر في غزة بعد التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار برعاية مصرية وأممية

القناة ١٢:صاروخ أطلقته السرايا سقط قرب منشأة حساسة وكاد أن يحدث كارثة