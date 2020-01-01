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القواسمي: اعتقال قيادات وكوادر حركة فتح لن يثني عزيمتنا

الثلاثاء 25 فبراير 2020 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: اعتقال قيادات وكوادر حركة فتح لن يثني عزيمتنا


رام الله / سما /

 اعتبرت حركة فتح وعلى لسان عضو مجلسها الثوري والمتحدث باسمها أسامه القواسمي، أن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لقيادات وكوادر حركة فتح لن يثني عزيمتها، أو يجعلها تغير من موقفها السياسي، أو تتخلى عن نضالها المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي

وقال القواسمي: إن استهداف أبناء حركة فتح قيادات وكوادر، يدلل على أننا في المربع الصحيح، ويشير على دور أبناء الحركة النضالي في اسقاط المشاريع التآمرية وعلى رأسها جريمة القرن.

وعاهدت حركة فتح أبناء شعبنا الفلسطيني البطل أن تبقى الراية مرفوعه حتى الوصول الى القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

#فتح #اعتقال #الاحتلال

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