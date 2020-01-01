الهدوء يعود لمستوطنات غلاف غزة

القدس المحتلة / سما /

عاد الهدوء اليوم إلى منطقة غلاف غزة، ومدن الجنوب في إسرائيل، بعد يومين من التوتر، تخللها، إطلاق 100 صاروخ من قطاع غزة، وأصيب خلالها، 21 إسرائيليا بجروح طفيفة.

وذكرت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه وبعد التوصل إلى وقف إطلاق نار برعاية أممية ومصرية مع غزة، سيتم اليوم العودة للحياة الروتينية في مستوطنات غلاف غزة.

وقالت القناة، إن الجيش الإسرائيلي، قرر إعادة فتح الطرقات والمحاور الرئيسية بغلاف غزة، وإعادة حركة القطار السريع بين عسقلان والغلاف، مع بقاء 65 ألف طالب في منازلهم.

وأضافت القناة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي قرر بالأمس، إغلاق كافة معابر القطاع، ووقف إدخال البضائع، وإغلاق بحر غزة بالكامل، ردا على إطلاق الصواريخ تجاه الغلاف.

وبحسب القناة، أعلن منسق أعمال الحكومة بالجيش الإسرائيلي، اللواء كميل أبو ركن، عن إغلاق معابر قطاع غزة، ووقف إدخال البضائع إلى القطاع، ومنع الصيد ببحر غزة، حتى إشعار آخر.

وأشارت القناة، إلى أن الإجراءات العقابية الجديدة ضد غزة، جاءت قبل الإعلان عن دخول وقف إطلاق النار، بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل، حيز التنفيذ، الذي بدأ منتصف الليلة الماضية.