الجيش الإسرائيلي ينهي استعداداته للمشاركة في انتخابات الكنيست

القدس المحتلة / سما /

يبدأ جنود الجيش الإسرائيلي، مساء يوم السبت القادم، بالمشاركة في عملية الاقتراع، للانتخابات العامة للكنيست، في 642 صندوقا، موزعة على كافة المواقع العسكرية بالبلاد.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي، أنهى توزيع 642 صندوقا، على كافة المواقع العسكرية بالبلاد، لمشاركة الجنود بالانتخابات، قبل 3 أيام من موعدها.

وأضافت الصحيفة، أن الصناديق توزعت على 40 نقطة انتخابية داخل مواقع الجيش، وأن 2500 جندي وضابط سيشرفون على عملية الانتخابات، التي ستستمر لمدة يومين.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الجيش خصص حوالي 140 صندوقا متنقلا، من ضمن هذه الصناديق، لتسهيل تصويت الجنود الذين يخدمون على المحاور، والنقاط الحدودية.