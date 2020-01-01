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وزير إسرائيلي: غزة ستظل مشكلة دائمة لإسرائيل ولم نتمكن من حلها

الثلاثاء 25 فبراير 2020 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي: غزة ستظل مشكلة دائمة لإسرائيل ولم نتمكن من حلها


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الطاقة الإسرائيلي عضو "الكابينت" يوفال شتاينتس إن إسرائيل لن تترد في الشروع بعملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على المقاومة في قطاع غزة.
 
وفي مقابلة عبر قناة "كان" صباح الثلاثاء، أضاف شتاينتس: "ستظل غزة مشكلة دائمة لإسرائيل، ولم نتمكن من إيقاف مقاومتها طوال سنوات، ووقفها بشكل مطلق لم يكن ولن يحدث".
 
وأشار إلى أن الحل المؤقت هو محاولة التوصل إلى تفاهمات تهدئة.
 
وتابع: "إذا استمروا في إطلاق النار، فلن يكون هناك أي تفاهمات، ثم لن يكون هناك خيار سوى خطة شاملة وكبيرة للغاية وحادة ومختلفة عما حدث مع غزة حتى الآن، ربما سنمضي لبضعة أسابيع في حرب لتدمير حكم حماس".

#حماس #غزة #اسرائيل

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