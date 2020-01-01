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نابلس: الاحتلال يشرع بعمليات تجريف في أراضي حوارة لشق طريق استيطاني

الثلاثاء 25 فبراير 2020 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتجريف أراضي تابعة لبلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، لـ "وفا"، إن جرافات الاحتلال تقوم منذ ساعات الصباح بعمليات تجريف لأراضي المواطنين بالقرب من معسكر حوارة؛ وذلك تمهيدا لشق الطريق الاستيطاني الذي قررت حكومة الاحتلال شقه في نيسان الماضي، والذي يصل طوله الى سبعة كيلومترات،  وسيتم الاستيلاء على نحو 406 دونمات من أراضي سبع قرى جنوب نابلس".

وأضاف أن الطريق "التفافي حوارة"، سيلحق خسائر فادحة في الاراضي الزارعية، ومن شأنه تعزيز سياسة "الأبرتهايد".

يذكر ان جرافات الاحتلال باشرت قبل أيام بشق طريق استيطاني جديد يصل طوله نحو 8 كم لربط مستوطنات جنوب نابلس "شيلو" و"عيله" بمستوطنات الأغوار، والذي يندرج تحت خطة يغئال ألون، وزير العمل في الحكومة الإسرائيلية في العام 1967؛ التي تهدف الى تقطيع أوصال الضفة الغربية وتعزيز سياسة الفصل، وربط المستوطنات بشبكة طرق كبرى مخصصة فقط للمستوطنين، تصل حتى مشارف نهر الاردن.

#الاحتلال #حوارة

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