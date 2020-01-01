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النخالة يهاتف هنية ويبحثان التصعيد بغزة

الثلاثاء 25 فبراير 2020 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يهاتف هنية ويبحثان التصعيد بغزة


غزة / سما /

هاتف زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، الليلة الماضية، اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لبحث الأوضاع الفلسطينية.

وبحسب بيان للجهاد الإسلامي، فإن الجانبين تناقشا حول التطورات في فلسطين عامة وفي قطاع غزة إثر العدوان الأخير.

وقدم هنية تعازيه الحارة باستشهاد العناصر الثلاثة من حركة الجهاد الإسلامي في خانيونس ودمشق.

وأجمعا على الموقف الثابت بالتصدي للاعتداءات الصهيونية ولمخططات التسوية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. كما جاء في نص البيان.

كما بحثا الموقف بشأن اتصالات وقف اطلاق النار واتفقا على ضرورة أن يوقف الاحتلال كل أشكال العدوان بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدا على عمق العلاقة بين حركتي حماس والجهاد الاسلامي والعمل على تطوير وتعزيز هذه العلاقة.

#النخالة #هنية #غزة #الاحتلال

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