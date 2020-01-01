الاحتلال يعتقل 14 مواطنا بينهم فتاة وعضو إقليم "فتح" وسط الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 14 مواطنا من محافظة الخليل بينهم فتاة وعضو إقليم "فتح" وسط الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت عضو إقليم وسط الخليل المحرر سامح أبو سنينة، والشقيقين وسيم ووسام عبد الحفيظ الجمل، ووسيم زيدان الجمل، وحسام أبو حسين، والشقيقين اسلام ووسيم كاظم الزير، وحسين علي أبو حسين.

وفي بلدة بيت امر اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة بوليتكنك فلسطين لين عاكف عوض، ومن بلدة دورا اعتقلت تامر ماجد شديد ومعتصم زياد الرجوب، ومن بلدة ترقوميا اعتقلت محمد سعدي أبو دبوس، ومن بلدة دير سامت اعتقلت الشقيقين بلال وحمزة خضر الحروب، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها الى جهة غير معلومة.

كما فتشت عدة منازل في المحافظة عرف من أصحابها، وليد الجمل، وصلاح أبو حديد، وخليل وأنور أبو حسين، وأبو عدنان أبو عيشة، ومحمود أبو ذريع، وخالد الرجوب، وجواد أبو عيشة، ونصبت حواجز عسكرية في عدة أحياء من مدينة الخليل، وعلى مداخل بلدتي سعير، وحلحول، ومخيم الفوار، وأعاقت حركة المواطنين وفتشت مركباتهم، ودققت بطاقاتهم الشخصية.