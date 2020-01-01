  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس التونسي وأمير قطر يؤكدان وجوب التمسك بالقدس عاصمة لفلسطين

الثلاثاء 25 فبراير 2020 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس التونسي وأمير قطر يؤكدان وجوب التمسك بالقدس عاصمة لفلسطين


القدس المحتلة / سما /

 أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، "وجوب احترام الشرعية الدولية، على محدوديتها، والتمسك بالقدس عاصمة لفلسطين".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس التونسي وأمير قطر في ختام مباحثاتهما التي جرت بقصر قرطاج.

وأكد الرئيس التونسي ثبات بلاده على مواقفها والحرص على تثمين وتطوير العلاقات مع قطر ومع كل الأشقاء الصادقين، فيما أكد الأمير تميم بن حمد آل ثاني، الحرص على تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين في كل المجالات، خاصة السياسية، وأشار إلى وجود توافق كبير بين تونس وقطر في عدة ملفات دولية.

#تونس #قطر #القدس

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يكشف : هدف الهجوم في دمشق أمس هو الزعيم الكبير للجهاد الإسلامي لكنه نجا

الجهاد الاسلامي توضح حقيقة الأنباء حول دخول التهدئة حيز التنفيذ الساعة 10 مساءً

الكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في غزة والضفة

بسبب الوضع الأمني.. سلطات الاحتلال تتخذ رزمة قرارات عقابية ضد قطاع غزة

نتنياهو يجمع الكابينيت لحشد اغلبية لعملية عسكرية ضد غزة

مجددا اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف.. وسرايا القدس توضح السبب!!

تفاصيل الاشتباك المسلح بين كتائب المقاومة والاحتلال شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي : نحن فاشلون في غزة و "الجهاد الإسلامي يفعل ما يحلو له"

هدوء حذر في غزة بعد التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار برعاية مصرية وأممية

القناة ١٢:صاروخ أطلقته السرايا سقط قرب منشأة حساسة وكاد أن يحدث كارثة

مراقبون: امتناع حماس عن المشاركة بمواجهة إسرائيل يُبقي باب التهدئة مفتوحا

مصادر مقربة من الجهاد الاسلامي: تهدئة متبادلة متزامنة تدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30م