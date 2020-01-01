الرئيس التونسي وأمير قطر يؤكدان وجوب التمسك بالقدس عاصمة لفلسطين

القدس المحتلة / سما /

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، "وجوب احترام الشرعية الدولية، على محدوديتها، والتمسك بالقدس عاصمة لفلسطين".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس التونسي وأمير قطر في ختام مباحثاتهما التي جرت بقصر قرطاج.

وأكد الرئيس التونسي ثبات بلاده على مواقفها والحرص على تثمين وتطوير العلاقات مع قطر ومع كل الأشقاء الصادقين، فيما أكد الأمير تميم بن حمد آل ثاني، الحرص على تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين في كل المجالات، خاصة السياسية، وأشار إلى وجود توافق كبير بين تونس وقطر في عدة ملفات دولية.