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التحقيق مع شرطي اسرائيلي اغتصب جنديّة.. هكذا احتال عليها

الثلاثاء 25 فبراير 2020 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التحقيق مع شرطي اسرائيلي اغتصب جنديّة.. هكذا احتال عليها


القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام اسرائيلية، إن الشرطة اعتقلت أحد عناصرها، للاشتباه في تورطه باغتصاب جندية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونون" أن الشرطي يبلغ من العمر 47 عاما، وكذب على الجندية بتعريفها عن نفسه بأنه عنصر في الوحدة السرية، عارضا عليها الانضمام للعمل معه.

وتابعت الصحيفة أن الشرطي قال للجندية إن إقامة العلاقات الجنسية معها يعد شرطا لقبولها في الوحدة السرية، مشيرة إلى أن الاغتصاب تكرر عدة مرات على مدار شهور.

ويمثل الشرطي الثلاثاء، أمام محكمة الصلح في القدس المحتلة، علما أنه محتجز على ذمة التحقيق.

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية، سلطت الضوء خلال السنوات الماضية، على ازدياد حالات التحرش الجنسي داخل المؤسسات العسكرية، محذرين من ارتفاع نسبها عاما بعد الآخر.

#اغتصاب #شرطي #اسرائيل

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