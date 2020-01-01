الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 16 مواطنا.

وداهم جنود الاحتلال عددا من المنازل في الخليل والقدس ونابلس ورام الله قبل عملية الاعتقال.

وعرف من معتقلي الضفة :

١. الطالبة في جامعة البولتكنك لين عاكف عوض- بيت أمر شمال الخليل

٢. معتصم زياد الرجوب- دورا جنوب الخليل

٣. تامر ماجد شديد- دورا

٤. الطالب في جامعة بيرزيت عدي اللوزي- مخيم قلنديا شمال القدس

٥. زهير دويكات- بلاطة قرب نابلس

٦. أبو علي الشوا- مخيم بلاطة بنابلس

٧. حسين إبراهيم اشتيوي- مخيم عسكر بنابلس

٨. محمد جمال صباريني- طولكرم

يضاف للمعتقلين:

٩. جبريل الزبيدي- جنين

١٠. صامد عامر عمر- طولكرم

١١. وسيم كاظم الزير- الخليل

١٢. إسلام كاظم الزير- الخليل

١٣. وسيم عبد الحفيظ الجمل- الخليل

١٤. وسام عبد الحفيظ الجمل- الخليل

١٥. المحرر سامح أبو اسنينة- الخليل

١٦. مراد حميدان- مخيم بلاطة

يتبع...