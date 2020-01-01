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حالة الطقس : أمطار محلية وتحذير من السيول في الوسط والجنوب

الثلاثاء 25 فبراير 2020 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : أمطار محلية وتحذير من السيول في الوسط والجنوب


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، أن تتأثر فلسطين اليوم الثلاثاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، بحيث تكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون الأمطار رعدية غزيرة أحياناً، ويحذر من تشكل السيول والفيضانات خاصة في الوسط والجنوب، وخلال ساعات المساء يتوقف تساقط الامطار، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وفي يوم غد الأربعاء يكون الطقس بارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وفي يوم الخميس يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الجمعة لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم السيت يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح غربية على شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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