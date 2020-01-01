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كان سيغير مجرى المعركة مع الجهاد

القناة ١٢:صاروخ أطلقته السرايا سقط قرب منشأة حساسة وكاد أن يحدث كارثة

الثلاثاء 25 فبراير 2020 12:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة ١٢:صاروخ أطلقته السرايا سقط قرب منشأة حساسة وكاد أن يحدث كارثة


القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الإسرائيلية 12  عن أحد صواريخ سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي سقط  امس قرب منشأة إسرائيلية حساسة جدًا.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، بأن الصاروخ لو سقط مباشرة على المنشأة الحساسة لأوقع خسائر كبيرة جدًا في صفوف المستوطنين الإسرائيليين والمنازل المحيطة بها.

وقالت القناة: "لو أصاب الصاروخ المنشأة بشكل مباشر لغير مجرى المعركة الحالية بشكل كامل".

يُشار إلى أن سرايا القدس أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق عشرات الصواريخ على مستوطنات "غلاف غزة" ردًا على الجريمة الإسرائيلية بحق الشاب المجاهد محمد الناعم صباح يوم أمس الأحد والتنكيل بجثته الطاهرة عبر جرافة عسكرية. 

وأوقعت صواريخ سرايا القدس عدد من الإصابات في صفوف المستوطنين الإسرائيليين أثناء هروبهم إلى الملاجئ.

كما أدت صواريخ السرايا إلى فرض حظر التجول في مستوطنات "غلاف غزة" وأغلقت الطرق أمام القطارات وأغلقت المدارس حتى اشعار آخر.

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