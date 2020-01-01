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ميلادنوف يحذر من توقف عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية في ابريل القادم

الإثنين 24 فبراير 2020 11:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميلادنوف يحذر من توقف عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية في ابريل القادم


القدس المحتلة / سما /

حذر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، الاثنين، من تداعيات تصاعد الأوضاع بين قطاع غزة وإسرائيل، وطالب بإيجاد حل سياسي.

وخاطب نيكولاي ميلادينوف ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس قائلًا: “لا يكفي أبدًا أن نؤكد على المرجعيات الدولية المتفق عليها دوليًا، بل علينا أن نجد سبيلًا للوساطة تعيدنا للمفاوضات”.

كما حذر نيكولاي ميلادينوف من “التحديات المالية الكبرى أمام الأونــــروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الـلاجئين الفلسطينيين)”.

وتابع نيكولاي ميلادينوف: “من دون مزيد من الدعم المالي، سيتم تعليق الخدمات الحيوية بغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، اعتبارًا من أواخر نيسان المقبل، ما سيؤدي إلى تداعيات إنسانية خطيرة”.

ودعا نيكولاي ميلادينوف الدول الأعضاء إلى “مواصلة دعم برامج الأونــــروا الأساسية، لضمان استمرار عملها”.

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