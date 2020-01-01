بموافقة أمريكا.. مجلس الأمن يطالب الفلسطينيين والإسرائيليين بالإبقاء على "حل الدولتين"

القدس المحتلة / سما /

دعا مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تجنب "تقويض" فرص الحل الذي ينص على إقامة دولتين و"إبقاء حظوظ السلام" قائمة، وذلك في إعلان صدر بإجماع أعضائه.

وأصدر المجلس أعلاناً اقترحته بلجيكا التي تتولى رئاسته الدورية، جاء فيه أن "أعضاء مجلس الأمن يؤكدون دعمهم لحل بالتفاوض مبني على إقامة دولتين" إسرائيل، وفلسطين.

وحظي الإعلان بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبينها الولايات المتحدة. وجاء في النص الذي نُشر بعد انتهاء جلسة مغلقة للمجلس حول الشرق الأوسط، أن هذا الدعم يستند إلى "قرارات الأمم المتحدة السابقة ذات الصلة بما يتوافق مع القانون الدولي لإقامة دولتين ديموقراطيتين: إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها".

وأضاف الإعلان، أن "على كل الأطراف تجنب تقويض فرص التوصل إلى حل ينص على إقامة دولتين لإبقاء حظوظ السلام العادل والشامل والدائم قائمة" في إشارة واضحة إلى إعلان إسرائيل أخيراً اعتزامها بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وشدد الإعلان على ضرورة مضاعفة "الجهود المشتركة لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية" حول كل المسائل المرتبطة بعملية السلام، وأعرب أعضاء المجلس عن "قلقهم البالغ" من العنف الذي يطال المدنيين.