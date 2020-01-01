القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، بحدة ما ورد في تصريحات رئيس القائمة "المشتركة"، أيمن عودة، الذي قال إنه لن يدعم حكومة إسرائيلية تقصف قطاع غزة، فعقب نتنياهو على ذلك بقوله: "ان هذا لمن العار"، وتابع: بينما يحمي الجيش الإسرائيلي أمن المواطنين الإسرائيليين، فإن شريك غانتس في الكنيست يشجب هذا".

وكرر رئيس الوزراء نتنياهو، رسالته التي لطالما رددها طوال الحملة الانتخابية الأخيرة، وهي: "غانتس لا يمكنه تشكيل حكومة بدون أيمن عودة وأحمد الطيبي ومثل هذه الحكومة تهديد لأمن دولة إسرائيل".

ولم يتأخر رد أيمن عودة على نتنياهو إذ قال: "كفوا عن الكذب وخداع الجمهور! لا يمكن ردع أناس ليس لديهم ما يخسرونه"، مشيرا بذلك الى أهالي قطاع غزة.

وتابع عودة: "القائمة المشتركة هي القائمة الوحيدة التي تقدم حلا بديلاً اجتماعياً وسياسياً. بدون خطوات أحادية الجانب، ورفع الحصار ومفاوضات سلام عادل وبدون تهدئة مؤقتة لأنها تؤدي فقط إلى مقتل المزيد من الأبرياء".

وفي وقت سابق اليوم، هدد رئيس القائمة المشتركة، ايمن عودة بشكل لا لبس فيه أن القائمة المشتركة لن تتعاون مع حكومة إسرائيلية تقصف في غزة،

وقال: "نريد إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بين الشعبين". كما أشار عودة إلى علاقات القائمة المشتركة مع تحالف "أزرق أبيض": "ما من اتصالات بيننا وبين غانتس. إنه لا يسعى للتعاون ونحن نريد تحقيق الفوز على مفهوم أغلبية يهودية. في حال أبلغنا بأن لديه شيئا مختلفا عما ورد في حملته الانتخابية، فسيكون هناك ما نتحاور حوله".

كما تناول أيمن عودة أهداف التمثيل البرلماني للمشتركة، وقال: "هدفنا في هذه الانتخابات هو الوصول إلى 15 مقعدًا. في الانتخابات الأخيرة، قبل عشرة أيام من الانتخابات، منحتنا الاستطلاعات 10 مقاعد. وفي النهاية حصلنا على 13 مقعدا".

في سجال تصريحات مع نتنياهو...عودة: "كفوا عن الكذب وخداع الجمهور! لا يمكن ردع أناس ليس لديهم ما يخسرونه"