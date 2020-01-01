استطلاع: تراجع "كاحول لافان" لصالح الليكود

القدس المحتلة / سما /

أكد استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية، ونشرته مساء اليوم، الإثنين، تصدر حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو في انتخابات تجري اليوم، وتراجع قائمة "كاحول لافان" في حين تحافظ المعسكرات السياسية على توازناتها بحيث تفشل بتحقيق أغلبية برلمانية تتيح تشكيل حكومة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع حصول الليكود على 33 مقعدا بينما تحصل قائمة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس على 32 مقعدا، فيما يرتفع تمثيل القائمة المشتركة بمقعد إضافي وتحصل على 14 مقعدًا.

ووفقًا للنتائج، يحصل تحالف أحزاب العمل و"غيشر" و"ميرتس" على 10 مقاعد برلمانية، بينما يحصل حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 8 مقاعد.

كما يحصل تحالف "يمينا (إلى اليمين)" الذي يضم أحزاب اليمين المتطرف ("الاتحاد القومي" و"البيت اليهودي" و"اليمين الجديد")، ويتزعمه وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على 8 مقاعد.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي شمل عينة من 700 شخص بنسبة خطأ تصل إلى 3.8%، يحصل حزب شاس على 8 مقاعد، في حين تحصل كتلة "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد في الكنيست من أصل 120 مقعدًا.

وجاءت تقسيم المعسكرات بموجب استطلاع القناة على النحو الآتي: معسكر نتنياهو المتمثل بـ"كتلة اليمين" يحصل على - 56 مقعدًا، معسكر غانتس - 42 مقعدا، القائمة المشتركة - 14 مقعدًا، وليبرمان - 8 مقاعد.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، اعتبر 44% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو الأنسب، فيما قال 30% إن غانتس هو الأنسب، واعتبر 19% أن أيًا من المرشحين غير مناسب لتولي المناصب، وقال 7% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

وفحص الاستطلاع فرص إقبال الناخب الإسرائيلي على الانتخابات التي تنظم للمرة الثالثة خلال فترة لم تتجاوز العام. وفي هذا السياق، أكد 66% من المستطلعة آراؤهم أنهم يعتزمون المشاركة في الانتخابات المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

في حين قال 17% إنهم يرجحون مشاركتهم في الانتخابات، وقال 8% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال، فيما قال 5% إنهم يرجحون عدم مشاركتهم في عملية الاقتراع، فيما جزم 4% أنهم قرروا عدم المشاركة في انتخابات الكنيست الـ23.