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بالفيديو: أضرار في منزل بأشكول إثر سقوط رشقة صاروخية

الإثنين 24 فبراير 2020 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: أضرار في منزل بأشكول إثر سقوط رشقة صاروخية


القدس المحتلة / سما /

تعرض منزل في مستوطنة أشكول لأضرار، مساء اليوم الاثنين، نتيجة سقوط صاروخ واحد بالقرب من منزل بالمستوطنة.
 
وبحسب القناة 13 العبرية، خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة على أشكول، تم تشخيص سقوط صاروخ واحد بالقرب من منزل بالمستوطنة، وتسببت شظايا الصاروخ بأضرار طفيفة للمنزل.

ولاحقا، نقلت قناة كان العبرية عن المراسل العسكري ألموغ بوكير قوله "خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة على الغلاف، نجحت القبة الحديدية في اعتراض صاروخين تم إطلاقهما من قطاع غزة".

وتواصل الطائرات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على مواقع وأهداف فلسطينية، تابعة لحركة “الجهاد الإسلامي” في مناطق بقطاع غزة.
 
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، أنه رصد إطلاق 50 قذيفة من غزة، يوم الاثنين، تم اعتراض نحو 90 بالمئة منها، بواسطة منظومة القبة الحديدية.

ووفقا للقناة العبرية، لم يبلغ عن وقوع إصابات.

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