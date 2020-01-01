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سلطات الاحتلال تقرر إغلاق بحر قطاع غزة والمعابر بشكل كامل

الإثنين 24 فبراير 2020 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تقرر إغلاق بحر قطاع غزة والمعابر بشكل كامل


غزة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الإثنين، إغلاق المعبر الحدودية وبحر قطاع غزة نهائيا.

وقالت القناة 13 العبرية، إنه في نهاية المشاورات الأمنية، تم اتخاذ قرار الليلة بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة ، ابتداءً من الليلة وحتى إشعار آخر، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إغلاق منطقة الصيد في قطاع غزة بالكامل.

وأفادت مصادر محلية، بأن الارتباط أبلغ رسمياً إغلاق البحر والمعابر بشكل كامل.

كما قررت سلطات الاحتلال وقف إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم باستثناء الأدوية والمعدات الطبية والوقود.

بدورها، أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر و الحدود، شركات القطاع الخاص بقرار الحكومة الاسرائيلية باغلاق معبر كرم ابو سالم يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر لجميع البضائع عدا المحروقات و الأدوية. 

وفي وقت سابق مساء الإثنين، قرر الاحتلال الاسرائيلي إغلاق معبر بيت حانون "ايرز"، ومنع التجار والمواطنين من السفر باستثناء سفر المرضى ، كما قرر تقليص مساحة الصيد في بحر غزة لمسافة 6 ميل بحري.

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