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عريقات: اعتقال أبو العسل لن يثنينا عن رفض تصفية القضية الفلسطينية

الإثنين 24 فبراير 2020 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: اعتقال أبو العسل لن يثنينا عن رفض تصفية القضية الفلسطينية


أريحا /سما/

 قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال أمين سر حركة فتح اقليم أريحا والأغوار نائل أبو العسل، فجر اليوم لن يثني كوادر الحركة وكافة فصائل منظمة التحرير وأبناء شعبنا عن رفض وإسقاط "صفقة القرن" .

وأكد عريقات في بيان له، مساء اليوم الاثنين، أن استمرار اعتقال كوادر  فتح وأمناء سر أقاليمها، والآلاف من ابناء فصائل المنظمة، اضافة الى الاعدامات الميدانية، والاقتحامات والعدوان المستمر على قطاع غزة، وهدم البيوت، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية، والتهديد بالمس بحياة الرئيس محمود عباس، إضافة الى الإعداد للضم ومحاولات شرعنة الاستيطان، ماهي الا المرحلة الأولى من تنفيذ مؤامرة العصر لتصفية "القضية الفلسطينية" وتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية واستبدالها بسلطة خدماتية. 

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف جميع هذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، ومساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال (إسرائيل).

#صائب عريقات #اعتقال #حركة فتح #القضية الفلسطينية

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