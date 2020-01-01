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تسجيل أول حالتين بفيروس "كورونا" في سلطنة عُمان

الإثنين 24 فبراير 2020 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل أول حالتين بفيروس "كورونا" في سلطنة عُمان


مسقط /سما/

 أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الإثنين، تسجيل أوّل حالتين موجبتين لمرض فيروس "كورونا" لمواطنتين عمانيتين قدمتا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت الوزارة بأن المواطنتين المصابتين في حالة مستقرّة وتخضعان للحجر الصحي، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية "أونا".

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي لكل المسافرين القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات من مرض فيروس كورونا المستجد وتجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات من هذا الفيروس إلا للضرورة القصوى.

في السياق ذاته، حضّت منظمة الصحة العالمية دول العالم، على الاستعداد لـ"وباء عالمي محتمل" في وقت دفع تسجيل إصابات ووفيات جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الى جهود أكثر صرامة لتقييد لاحتواء فيروس "كورونا المستجد."

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن على دول العالم "القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي محتمل"، مشددا على أن الهيئة الدولية لا تعتبر أن الوضع بلغ هذه المرحلة بعد.

وتابع: إن "الزيادة المفاجئة في عدد الإصابات في إيطاليا وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية كوريا الجنوبية مقلقة للغاية".

وفيما توقّع مسؤولون آخرون في المنظمة بقاء الفيروس "لشهور"، حذر خبراء من أن الفيروس الذي أطلق عليه رسميا "كوفيد-19" سينتشر على الأرجح بسهولة أشبه بطريقة انتشار الإنفلونزا الموسمية العادية.

وقال الاستاذ المساعد في مجال علم الأحياء الدقيقة الخليوية لدى جامعة "ريدنغ" في بريطانيا سايمون كلارك: "يبدو أن الفيروس قادر على الانتقال من شخص لآخر بدون ظهور أي عوارض، ما يجعل مهمة تعقّبه صعبة للغاية، بغض النظر عمّا تقوم به السلطات الصحية"، حسبما افادت وكالة فرانس برس للأنباء.

#سلطنة عمان #كورونا

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