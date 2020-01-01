اشتيه يلتقي العمادي.. وهذا بحثاه

رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير القطري محمد العمادي.

وبحث اشتية مع العمادي تيسير مشاريع قطر في قطاع غزة، لا سيما مشروع إقامة المستشفى المركزي في محافظة رفح جنوب القطاع، بتكلفة نحو 24 مليون دولار، مؤكدا أن الحكومة تقدر كل الدعم للمشروع الذي يخدم أهلنا في رفح.

كما أطلع رئيس الوزراء الضيف على جهود الحكومة في قطاع غزة لا سيما في القطاع الصحي، مؤكدا أن الحكومة تقديم كل ما هو ممكن لتخفيف معاناة أبناء شعبنا هناك.

وقال رئيس الوزراء: "إن الحكومة تقدر الجهد القطري في تحسين ظروف معيشة أهلنا بغزة في ظل ما يسببه الحصار الإسرائيلي وجرائم الاحتلال وكان آخرها اغتيال الشاب محمد الناعم في خانيونس، والتنكيل بجثته في تجاهل تام للقانون الدولي والإنساني".

ودعا اشتية قطر لدعم جامعة التدريب المهني التي بدأت الحكومة تأسيسها ضمن رؤيتها لإعادة صياغة مخرجات العملية التربوية لتتناغم مع سوق العمل، مؤكدا أن العمل جارٍ على أن يكون للجامعة فروع في الضفة والقدس وغزة.