اتفاقيتان لدعم قطاع الصحة وتطوير المخيمات بقيمة 21 مليون دولار من اليابان

رام الله / سما /

تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، وحضور رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي كيتاوكا شينيتشي، والسفير الياباني لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي، تم توقيع اتفاقيتي دعم ياباني لفلسطين، بقيمة 21 مليون دولار.

جاء ذلك في مكتب رئيس الوزراء برام الله، اليوم الاثنين، حيث وقع الاتفاقية الأولى عن الجانب الفلسطيني وزيرة الصحة مي كيلة، ووزير المالية شكري بشارة، وعن الجانب الياباني ممثل "جايكا" في فلسطين توشيا أبي، والبالغة قيمتها 18 مليون دولار لصالح شراء معدات طبية لمستشفى رفيديا في نابلس، والمستشفى الأوروبي في رفح، والمستشفى الاندونيسي شمال غزة، ومجمع ناصر الطبي في خان يونس.

ووقع الاتفاقية الثانية عن الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ووزير المالية شكري بشارة، وعن الجانب الياباني ممثل "جايكا" في فلسطين توشيا أبي، والبالغة قيمتها 3 مليون دولار لصالح تطوير خطط وتحسين المخيمات في الضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء عقب توقيع الاتفاقيتين: "هذا الدعم مهم من ناحية التوقيت لأنه يهدف الى تعزيز قدرات وزارة الصحة ومستشفياتها، في الطريق نحو تمكين الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال وبناء الدولة".

وقدم اشتية الشكر لرئيس جايكا وممثلها في فلسطين، والسفير الياباني لدى فلسطين، مثمنا الدعم الياباني المستمر على مختلف الأصعدة.