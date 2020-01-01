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مجددا اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف.. وسرايا القدس توضح السبب!!

الإثنين 24 فبراير 2020 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجددا اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف.. وسرايا القدس توضح السبب!!


غزة / سما /

استأنفت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، اطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنات الغلاف، وذلك بعد اعلان سرايا القدس انتهاء ردها العسكري على جريمتي اغتيال خانيونس و سوريا.

وذكرت مصادر اعلام عبرية، أن صفارات الانذار قد دوت في مستوطنات غلاف غزة، جراء اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وتعقيبا على اطلاق الصواريخ، قال  الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة، إنه " كنا قد أعلنا انهاء ردنا العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق ولكن العدو لم يلتزم وقصف مواقعنا ومقاتلينا..لذلك نعلن أننا قمنا بالرد تأكيداً على معادلة القصف بالقصف ونقول للعدو لا تختبرنا وسنرسخ معادلة الرد بالرد ولن تخيفنا تهديداتكم".

وأوضح ابو حمزة، أن أي فعل مقاوم في أي وقت وأي مكان وتحت أي ظرف أو تعقيد سياسي هو فعل مشروع ويحظى باسناد شعبي وإجماع مقاوم.. ولنا الفخر أن نقدم دمائنا ليعيش شعبنا وأمتنا بعزة وكرامة.

وأكد الناطق باسم سرايا القدس أن كل من يراهن على كسر المقاومة من قادة الكيان عبر العدوان والإرهاب سيخسر مستقبله السياسي وتهديدات قادة الكيان لن تجلب الأمن للمستوطنين.

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