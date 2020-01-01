تفاصيل الاشتباك المسلح بين كتائب المقاومة والاحتلال شمال قطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الإثنين، مسؤوليتها عن اشتباك مسلح، دار بين عناصرها وجنود الاحتلال قرب موقع "إيرز" شمال قطاع غزة.

وأكدت الكتائب في بيان لها، أن الاشتباك المسلح وقع، داخل موقع "إيرز" العسكري باستخدام الأسلحة الرشاشة وقدائف الآر بي جي.

وأوضحت أن المقاومين أصابوا الموقع إصابة مباشرة، وبعد انسحاب المجموعة جرى اطلاق عدد من قدائف الهاون على الموقع.

كما وأكدت الكتائب إصابة أحد عناصرها، أثناء عملية الانسحاب من عملية الاشتباك.