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بسبب الوضع الأمني.. سلطات الاحتلال تتخذ رزمة قرارات عقابية ضد قطاع غزة

الإثنين 24 فبراير 2020 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب الوضع الأمني.. سلطات الاحتلال تتخذ رزمة قرارات عقابية ضد قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، إغلاق معابر قطاع غزة، وتقليص مساحة الصيد ووقف دخول التجار إلى الاراضي المحتلة وكذلك دخول البضائع التجارية، بسبب الوضع الأمني في قطاع غزة.

وأكدت قناة كان الإسرائيلية، أن الاحتلال قرر إغلاق المعابر مع قطاع غزة، وتقليص مساحة الصيد، وإيقاف عدد من تصاريح الدخول إلى الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى منع دخول بعض المواد والبضائع التجارية.

بدوره، قال ‏مسؤول لجان الصيادين‏ لدى ‏اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر، إن سلطات الاحتلال تقلص مساحة الصيد الى 6 أميال بحريه على امتداد الساحل.

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