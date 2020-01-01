بعثة البرلمان الأوروبي تبدأ مهمتها الرسمية في فلسطين

القدس المحتلة / سما /

تبدأ بعثة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين اليوم الاثنين، مهمتها الرسمية في فلسطين.

ويرأس البعثة الأوروبية السيد مانويل بينيدا (المجموعة الكونفدرالية لليسار الأوروبي المتحد - اليسار الأخضر الشمالي، إسبانيا)، رئيس وفد العلاقات مع فلسطين، ويضم السيدة إيفين إنسير، النائبة الأولى للرئيس (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، السويد)، والسيدة مارغريت أوكين، النائبة الثانية للرئيس (الخضر/ التحالف الحر الأوروبي، الدنمارك)، والسيدة سيلفي برونيه (تجديد أوروبا، فرنسا)، والسيد ليفتريس نيكولاو (شخصية مستقلة، اليونان).

وسيزور الوفد القدس الشرقية ورام الله وبيت لحم والخليل، فضلا عن مخيم شعفاط للاجئين.

وكانت بعثة البرلمان الأوروبي تعتزم أيضا الذهاب إلى غزة، حيث يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية وتنموية هامة، غير أن سلطات الاحتلال رفضت، كما حدث بصورة منهجية على مدى السنوات الماضية، السماح للبعثة بدخول القطاع.

وستناقش البعثة الحالة في غزة مع محاورين رئيسيين، ولكن من الضفة الغربية فقط.

وقال السيد بينيدا في هذا السياق: "إن قيام إسرائيل بمنع وفد البرلمان الأوروبي من القيام بمهمته الرسمية ومقابلة محاوريه الفلسطينيين لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي فحسب، بل هو أيضا إشارة غير مقبولة فيها تحدٍ للمواطنين الأوروبيين الذين يمثلهم البرلمان الأوروبي".

وستعمل بعثة البرلمان الأوروبي على زيارة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية رياض المالكي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.

كما ستجتمع بعثة البرلمان الأوروبي مع عدد من نظرائها من المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، وستبحث مع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية آفاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية المستقبلية. كما ستجتمع مع مجموعة من المواطنين الفلسطينيين وممثلي المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

يشار الى أن البرلمان الأوروبي يتكون من المجموعات السياسية التالية:

حزب الشعب الأوروبي، التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، تجديد أوروبا، الخضر/ التحالف الحر الأوروبي، الهوية والديمقراطية، المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون، المجموعة الكونفدرالية لليسار الأوروبي المتحد - اليسار الأخضر الشمالي، وبعض الأعضاء الذين لا ينتمون إلى أي مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي.