"التعليم العالي" تطلق النداء الثالث لمشروع التعاون الفلسطيني الألماني في الأبحاث العلمية

رام الله / سما /

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، النداء الثالث لمشروع التعاون الفلسطيني الألماني في الأبحاث العلمية "PALGER 2020"، بالتعاون مع وزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية.

ويهدف المشروع إلى تعميق التعاون في الحقول العلمية التطبيقية والتطور التكنولوجي لصالح البلدين، ويتم بموجبه قبول مشاريع أبحاث مقترحة متفق عليها.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تقديم مشاريع الأبحاث يجب أن تكون في أحد المجالات: العلوم الزراعية وإدارة الموارد الطبيعية، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة، العلوم الصحية، العلوم التعليمية والتربوية، الدراسات متداخلة الاختصاصات والتطبيقية في مجال العلوم الاجتماعية والموروث الثقافي.

وبيّنت أن الأولوية ستعطى للمشاريع متداخلة الاختصاصات والتي تتطرق للأبعاد الاقتصادية والمجتمعية، وقضايا إدارة تكنولوجيا المعلومات والمنحى التطبيقي للتلمذة والتدريب المهني، والتواصل والتشبيك.

ولفتت إلى أنه بإمكان المعنيين زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على التعليمات وكيفية التقديم، علماً أن آخر موعد لتسليم مقترحات الأبحاث هو 30/ 4/2020.

وفاز بالندائين الأول والثاني لمشروع التعاون الفلسطيني الألماني 27 بحثاً علمياً مشتركاً من أصل 55 مشروعاً، وحصلت الأبحاث الفائزة على تمويل بحوالي 900 ألف يورو.